«Sporting optou por um jogo a gasóleo a pensar no dérbi»

Record ouviu conhecidos adeptos do Sporting após a vitória frente ao Raków (2-1) na 4.ª jornada do Grupo D da Liga Europa."Foi entretido. Não se ganhou muito à vontade nem com um grande domínio. O Sporting já estava com a cabeça no dérbi. Previa-se que resolvêssemos este jogo, ainda por cima com o Raków a ter um jogador a menos. O resultado é que importa.""Foram dois penáltis, masEx-dirigente não interessa. Foram 2 golos. O melhor em campo foi o Pote. O St. Juste também jogou muito, corre que se farta. Tive a sensação de que já estavam a pensar no jogo de domingo. O Rúben tem gerido os jogadores muito bem.""Foi uma vitória tranquila. Inverteram-se os papéis do último encontro. As facilidades penderam para o lado do Sporting, que optou por um jogo a gasóleo a pensar no dérbi. Trincão anda em ascensão. Está a mostrar a sua melhor versão."