Sporting paga quase 15 mil euros de multas em Faro

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) publicou esta quarta-feira o mapa de castigos referente à mais recente jornada, na qual o Sporting saiu vitorioso na visita ao Farense. Ainda assim, apesar dos três pontos que trouxe na bagagem, o emblema de Alvalade viu igualmente ser-lhe aplicada uma fatura pesada devido ao comportamento dos adeptos. No total, os verdes e brancos foram sancionados com uma multa de 14.660 euros devido à utilização de pirotecnia, a qual chegou a interromper por momentos o jogo no Estádio de São Luís.Desde logo, segundo o CD, "o jogo iniciou-se três minutos depois da hora marcada (20h30), devido ao arremesso de artefactos pirotécnicos para o retângulo de jogo, por parte de adeptos afetos ao clube visitante, Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, da bancada Nascente, setor 14, claramente identificados por cachecóis, vestes e outros adereços que possuem alusivas à Sociedade Desportiva", completando que "antes do início da partida, foram arremessados artefactos pirotécnicos (potes de fumo e flash light)", uma situação que se repetiu já durante a primeira metade, neste caso aos 21', quando "foi arremessado um pote de fumo".Desta forma, a interrupção da partida e atraso no início do duelo significou uma sanção de 10.200 euros para o emblema de Alvalade.Além disso, o órgão da FPF declara ainda, no documento publicado, que outra fatia da multa (4.460 euros) se deveu à quantidade de engenhos pirotécnicos utilizados ao longo do encontro, mais concretamente "5 flashlight", "5 potes de fumo" e "2 petardos".