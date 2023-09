Sporting pede aos seus adeptos conduta exemplar na Áustria... com a UEFA à espreita

O Sporting publicou na noite desta quarta-feira as indicações para os adeptos que irão acompanhar a equipa à Áustria, onde amanhã à estreia europeia diante do Sturm Graz, na Merkur Arena. Em nota no seu site, os leões revelam o 'meeting point' na Hauptplatz der Stadt Graz, praça principal da cidade, às 16h00 locais, com saída para o estádio às 19h00, duas horas antes do apito incial.Para quem decida ir pelos seus próprios meios, ou seja, fora da caixa de segurança, é publicitada a Linha 4 – Reininghaus – Liebenau/Murpark, assim como garantido o regresso dos fãs leoninos à praça já citada, no final do jogo, através de 3 autocarros contratados pelo clube.É, ainda, pedido que todos cheguem ao recinto "o mais cedo possível" e para quem quiser receber a equipa, esta entrará precisamente junto ao sector 27, destinado aos adeptos visitandos. Esses, lembra o Sporting, devem ter uma conduta exemplar, sob pena da UEFA... estar à espreita."Relembramos que o Sporting foi sancionado pela UEFA com a proibição de venda de bilhetes aos seus adeptos para o próximo jogo fora das competições europeias. A sanção encontra-se suspensa por dois anos, porém, caso venha a verificar-se nova infração, a UEFA executará a mesma de imediato. Desta forma, apelamos a todos os sportinguistas a terem uma conduta de total fair-play, elevando além-fronteiras o bom nome do Sporting e transformando o jogo da próxima quinta-feira na Áustria num verdadeiro momento de festa e alegria, assegurando assim o apoio à equipa leonina nos próximos jogos da fase de grupos da Liga Europa", remata-se no comunicado.