O Sporting começou a preparar o dérbi com o Benfica agendado para domingo às 20h30, na Luz, ainda sem Morita e Geny Catamo, que continuam entregues ao departamento clínico. Como é habitual após os jogos, os titulares na receção ao Raków limitaram-se a fazer trabalho de recuperação enquanto que os restantes trabalharam no relvado, sob as ordens de Rúben Amorim. Os jovens Mamede, Afonso Moreira e Rodrigo Ribeiro continuam integrados no plantel principal.Sábado os leões voltam ao trabalho de manhã, na Academia, e às 14h30 Rúben Amorim, o técnico leonino, realizará a antevisão da partida em Alvalade.