O plantel do Sporting realizou mais um treino tendo em vista o jogo com o Sp. Braga, agendado para domingo às 20h30, e uma vez mais a única baixa a registar é St. Juste que recupera de uma lesão no joelho esquerdo.Fresneda completou o segundo treino e, se Rúben Amorim assim o desejar, já se pode estrear no duelo com os minhotos. Os leões voltam a treinar na sexta-feira de manhã, em novo ensaio à porta fechada.