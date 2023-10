Sporting prepara deslocação ao Bessa na máxima força

Rúben Amorim orientou este sábado mais um treino tendo em vista o jogo com o Boavista agendado para segunda-feira, às 20h15, no Bessa, e a novidade é que teve todo o plantel à disposição, pois não há registo de jogadores lesionados ou castigados.Em caso de triunfo no clássico com os axadrezados, o técnico leonino garante a liderança isolada da Liga, o principal objetivo dos leões conforme já foi publicamente assumido por Rúben Amorim. O plantel leonino realiza mais um treino no domingo de manhã, à porta fechada, na Academia. À tarde, pelas 16h30 antes da viagem para o Porto, o treinador realizará a habitual antevisão da partida em Alvalade.