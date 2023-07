Sporting prepara duplo teste com novidade vinda da Academia

O Sporting realizou na manhã desta segunda-feira mais um treino em Lagos, numa sessão que contou com uma cara nova: Leonardo Barroso. Tal comotinha adiantado na edição impressa , o lateral de 18 anos foi chamado aos trabalhos do estágio por parte de Rúben Amorim, integrando a última sessão de treino antes do duplo compromisso que se avizinha para os verdes e brancos.A formação de Alvalade irá ter pela frente esta terça-feira dois particulares, neste caso um jogo-teste à porta fechada contra o Portimonense, da parte da manhã, na unidade hoteleira onde estão a estagiar, ao passo que medem forças a partir das 20h30 com a Real Sociedad, no Estádio do Algarve.De acordo com as informações do clube, o treino teve "os ingredientes habituais: parte física e técnica, para depois entrar a parte táctica". Por sua vez, St. Juste continua a ser o único ausente dos trabalhos às ordens de Amorim, já que o central holandês ainda recupera de uma lesão no joelho esquerdo, estando remetido a tratamento e trabalho de ginásio.