Sporting promove ação de psicologia e pedagogia com treinadores

O Sporting promoveu esta quarta-feira, na Academia, uma ação de formação com os treinadores de vários escalões, organizada pelo Departamento de Psicologia e Pedagogia do clube, algo inserido numa formação interna que tem lugar todos os meses nos verdes e brancos.Segundo Aida Ramos, responsável pelo Departamento de Psicologia e Pedagogia, a ideia de debater estes temas nasceu do facto de a psicologia ser cada vez mais "fundamental" para os profissionais que gerem pessoas, especialmente os que lideram equipas compostas por jovens."O objectivo era abordar assuntos como a atenção e a percepção, além da forma como comunicamos, ou seja, como conseguimos chegar aos nossos atletas e ao nosso colega do lado em cada departamento. Tudo o que sejam capacidades mentais é importante", sublinhou, em declarações aos canais do clube.