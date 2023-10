Sporting prossegue 'Operação Atalanta' com capitão Coates no relvado

O Sporting prosseguiu esta terça-feira a preparação do embate de quinta-feira, no José Alvalade, frente à Atalanta, da 2ª jornada da fase de grupos da Liga Europa: apesar de não terem divulgado qualquer informação na nota publicada no seu site oficial, os leões mostraram o capitão Coates no relvado, aparentemente sem limitações, após ter saído lesionado da visita a Faro , no último sábado.Sorridente, o internacional uruguaio, de 32 anos, apareceu a dominar e bola, assim como a realizar alguns exercícios - veja as imagens! O guarda-redes Diogo Pinto e o extremo Tiago Ferreira repetiram a chamada e voltaram a trabalhar às ordens do técnico Rúben Amorim.Esse, comanda nova sessão pelas 10h00 de amanhã (os primeiros 15 minutos serão abertos aos jornalistas) e fala à imprensa no Auditório Artur Agostinho, a partir das 19h00.Antes, pelas 17h30, é Gian Piero Gasperini, treinador dos nerazzurri, a lançar o embate do Grupo D, antes do treino de ambientação a Alvalade, meia-hora depois.