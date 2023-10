Sporting prossegue preparação do jogo da Taça com o Olivais e Moscavide

O Sporting continua a preparar o jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal com o Olivais e Moscavide, encontro agendado para o próximo sábado, às 20H45, no Estádio José Gomes, na Reboleira.Este sábado, a equipa orientada por Rúben Amorim realizou mais um treino em Alcochete "com os habituais ingredientes no trabalho: intensidade e máxima aplicação para preparar o regresso às competições, uma vez que se aproximam semanas novamente de grande exigência, dado que os leões terão compromissos de três em três dias, com a Liga e a Liga Europa a seguir à eliminatória da Taça de Portugal", pode ler-se no site oficial dos leões.Este domingo de manhã há novo treino, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, à porta fechada.