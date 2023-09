Sporting realiza treino de recuperação com Gyökeres em pleno

Os jogadores do Sporting já começaram a preparar o jogo com Rio Ave, agendado para segunda-feira, em Alvalade (20h15). Pouco tempo depois da comitiva ter aterrado no Aeroporto de Beja, o plantel já estava a trabalhar na Academia e, como é habitual após os jogos, os titulares limitaram-se a fazer trabalho de recuperação enquanto os restantes jogadores treinaram no relvado, sob as ordens de Rúben Amorim.Gyökeres foi reavaliado após o traumatismo na perna esquerda sofrido na sequência do golo do empate, e está confirmado que a sua situação clínica não inspira cuidados. O avançado está assim em condições de defrontar o Rio Ave e, caso não surja nenhum imprevisto, a única baixa será St. Juste.O plantel leonino volta a treinar no sábado, na Academia, em novo treino à porta fechada.