Sporting realiza treino de recuperação no adeus ao estágio em Lagos

O Sporting realizou esta quarta-feira, no adeus ao estágio em Lagos, um treino de recuperação no hotel onde a equipa esteva hospedada, depois de ontem ter batido a Real Sociedad, por 3-0 , no Estádio do Algarve.Os leões, que viajam ainda hoje para Lisboa, regressam ao trabalho na sexta-feira, desta feita em Alcochete, onde vão preparar o encontro frente ao Villarreal, válido pelo Troféu Cinco Violinos que se disputa no domingo, pelas 20 horas.