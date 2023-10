Sporting realiza treino de recuperação no regresso à Academia

Depois do empate (1-1) na visita ao Raków, em encontro da 3ª jornada do grupo D da Liga Europa, o Sporting voltou aos treinos esta sexta-feira, numa sessão em que Rúben Amorim ainda não teve o lote completo. Depois da viagem desde a Polónia, o plantel dos verdes e brancos rumou à Academia, onde os titulares da partida com o Raków realizaram o habitual trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores estiveram às ordens do técnico de 38 anos no relvado da ala profissional.Os leões já têm o foco direcionado para a visita ao Boavista, agendada para segunda-feira, às 20h15. O plantel da equipa principal do Sporting volta a treinar este sábado, de manhã, com uma sessão marcada para a parte da manhã.