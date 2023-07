Sporting realiza último treino antes da apresentação da equipa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting realizou este sábado mais um treino tendo em vista o jogo de apresentação, frente ao Villarreal, que se realiza amanhã às 20 horas, no Estádio José Alvalade. Como tem sido habitual nos últimos anos, o Troféu Cinco Violinos servirá para realizar a apresentação da equipa, uma cerimónia que vai começar às 19 horas e, nesse sentido, a direção pede aos sportinguistas que cheguem cedo ao recinto desportivo.Uma vez mais, Rúben Amorim não vai poder contar com St. Juste que recupera de uma lesão no joelho esquerdo, e continua a realizar tratamento.