Sporting na luta pela verdade desportiva sublinha não ter casos de "corrupção" e "suborno"

Desde que assumiu a presidência do Sporting, Frederico Varandas, sempre expressou a vontade de dar uma nova imagem do desporto nacional, e apontou os valores do clube leonino como uma referência. Neste sentido, a direção emitiu um Relatório de Sustentabilidade elaborado em parceria com a consultora Price Waterhouse Coopers, um documento realizado com o sentido de "reforçar o seu compromisso com a transparência e promoção de práticas comerciais que visem a longevidade, prosperidade da própria organização, em simultâneo com impacto positivo na sociedade e meio ambiente".O relatório começa com uma curta apresentação onde o Sporting, na época 2021/22, assumiu ter 128.201 sócios - este número já foi entretanto ultrapassado-, e um total de 5.004 atletas que representam um clube que não está envolvido em qualquer caso de corrupção ou suborno, conforme é possível ler. Aliás, o presidente Frederico Varandas deixa uma mensagem onde faz questão de, uma vez mais, destacar os valores fundamentais do clube de Alvalade. "Temos um conjunto de princípios que nos caracterizam, nos guiam e nos distinguem. Acima da emoção com que vivemos o clube, existe uma razão de ser guiada por um propósito claro que nos fez nascer. E é a existência do mesmo, a sua sustentação nos valores que estão na origem da nossa fundação e da nossa História, que nos torna quem somos, define a nossa identidade, e nos torna únicos", garante o presidente leonino.A transparência é um dos pontos basilares que orienta esta agenda para 2030, e os dirigentes leoninos fazem questão de mostrar que querem ser pioneiros nesta batalha. No desempenho da época 2021/22, o Sporting revela não ter sido alvo de qualquer caso de suborno ou corrupção, e ter mesmo seguido "políticas, processos e procedimentos em matéria de ética, anticorrupção e AntiMoney Laundering (AML)". Um dos objetivos em Alvalade é reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas e, para alcançar este objetivo, os leões pretendem "desenvolver instituições eficazes,responsáveis e transparentes, a todos os níveis".Este tema é várias vezes abordado no relatório pois os leões assumem que "o combate à corrupção é de extrema importância no universo do desporto, pois são valores essenciais para garantir a integridade, transparência e equidade das competições desportivas. A corrupção e práticas antiéticas têm o potencial de prejudicar a credibilidade do desporto e afetam a reputação dos clubes, podendo causar danos irreparáveis aos atletas, fãs e ao clube". Em relação aos atletas, o Sporting também destaca a importância de defendê-los de práticas ilegais e uso de doping. Desta forma, em conjunto com os seus consultores, os dirigentes leoninos encontram-se a "definir, aprovar e implementar mecanismos de deteção e prevenção de irregularidades, políticas de prevenção, do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e de prevenção e reação ao assédio, a criação de um canal interno para apresentação de denúncias por parte dos seus Colaboradores (e outraspessoas) e a implementação de regras internas que assegurem o adequado tratamento dessas denúncias", uma estratégia complementada com ações de "comunicação e formação".Outro ponto que merece especial destaque em Alvalade é a proteção de dados e os ataques de cibersegurança que são uma ameaça cada vez maior às empresas. Assegurando estar a implementar várias medidas nos últimos anos, o Sporting revela ainda que nas últimas três temporadas não registou quaisquer casos de quebra de segurança.O Sporting assume-se como um clube fortemente enraizado na sociedade portuguesa e, nesse sentindo, tem o objetivo de valorizar o capital humano através de quatro pilares: 1 - Diversidade, não discriminação,equidade e inclusão; 2 - Valorização do capital humano; 3 - Protecção e educação dos jovens; 4- Promoção do clube a todos os interessados através da prática desportiva. Recorde-se que o clube de Alvalade já tem a Fundação Sporting que promove várias ações de solidariedade e, no último domingo, a receita de bilheteira do jogo com o Estrela da Amadora reverteu para esta instituição.Em 2021/22, o Sporting revela ter contribuído com 217 553 € com projetos para a comunidade, e outras ações como o apoio à Ucrânia recebendo mesmo menores na Academia. Outra ação social foi a bolsa alimentar para atletas da formação. Os leões também mantêm outras atividades como a colaboração com a Comunidade Vida e Paz, uma instituição de ajuda aos sem abrigo tendo até mesmo o técnico Rúben Amorim participado em ações na rua.Para terminar, o Sporting volta a reforçar a sua mensagem contra o racismo através de campanhas onde são condenados "comportamentos, violentos, racistas ou xenófobos".