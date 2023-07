Sporting regressa aos treinos ainda sem reforços

Após ter gozado um dia de folga, o plantel do Sporting regressou ao trabalho ainda sem reforços pois Gyökeres está a fazer os testes médicos, e Carmona regressou a Espanha após ter chumbado nos mesmos. Desta forma, ainda sem cara novas, Rúben Amorim prosseguiu a preparação ainda sem St. Juste que recupera de uma lesão no joelho esquerdo.Os leões voltam ao trabalho na quinta-feira, às 10h00, na Academia, e encerram a semana com um duplo teste frente ao Estrela da Amadora e Marítimo que precede o estágio em Lagos, que se iniciará no sábado.