Sporting renova contrato com Rodrigo Dias

O Sporting anunciou a renovação do contrato com Rodrigo Dias, defesa de 18 anos que esta temporada surge integrado nos trabalhos dos sub-23. O lateral esquerdo, que se encontra na formação dos verdes e brancos desde 2011/12, destacou o voto de confiança do clube e apontou Nuno Santo como uma referência da posição na equipa principal."É um orgulho sentir que o Clube aposta em mim. Tenho de continuar a trabalhar para transmitir essa confiança para o Clube. Estou muito feliz. Gosto muito do Nuno Santos, da sua agressividade e intensidade, aspectos que considero muito importante", sublinhou o lateral que na época passada alinhou pelos juniores dos leões.Além disso, Rodrigo Dias destacou o trabalho realizado esta época nos sub-23 do Sporting, escalão pelo qual soma um jogo em 2023/24. "Estamos todos muito felizes, com o grupo unido e vamos trabalhar para atingir os nossos objectivos para esta época. Queremos ser campeões nacionais de sub-23 e tenho o sonho de chegar à equipa principal, o que seria um motivo de muito orgulho", concluiu, em declarações à Sporting TV.