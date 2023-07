Sporting renova parceria com a Câmara Municipal de Loures

O Sporting e a Câmara Municipal de Loures renovaram um acordo que data de 2011 que permite aos leões utilizar as instalações desportivas do concelho e o município continuará a ter o apoio do clube de Alvalade, seja através de treinadores ou de métodos, para desenvolver o futsal e o desporto em Loures. A parceria foi assinada no Pavilhão António Feliciano Bastos e terá um ano de duração.Frederico Varandas, presidente do Sporting, recordou que o Centro de Formação de Futsal é gratuito, e afirmou que "o desporto não é apenas importante para o desenvolvimento das crianças, é também importante para a saúde".Em sentido convergente, Ricardo Leão, Presidente da Câmara Municipal de Loures, diz que o Sporting é o parceiro certo para continuar a desenvolver o projeto e relembrou o caso de Zicky Té. "Tivemos a oportunidade de o homenagear pelo atleta e pelo Homem que ele é, entregando-lhe a medalha de mérito do nosso concelho e nessa oportunidade ele recordou que começou aqui", afirmou.