Sporting retoma preparação para jogo com o Famalicão

O Sporting voltou esta quinta-feira aos treinos na Academia, após um dia de folga concedido por Rúben Amorim, sendo que o técnico de 38 anos contou com o habitual lote de opções no plantel das últimas semanas. De acordo com as informações publicadas pelo clube de Alvalade, Jeremiah St. Juste continuou a ser o único ausente da sessão de trabalhos da equipa principal leonina, uma vez que o central holandês de 26 anos ainda recupera de uma lesão no joelho esquerdo e está entregue ao departamento médico.Os verdes e brancos continuam a preparação para o duelo diante do Famalicão, agendado para as 20h30 de domingo, no Estádio José Alvalade, com Amorim a orientar nova sessão de treinos nesta sexta-feira, à porta fechada, na ala profissional da Academia (10h00).