Sporting retoma trabalhos a pensar no Villarreal

O Sporting retomou hoje os treinos tendo em vista o jogo com o Villarreal, no domingo, em mais uma edição do Troféu Cinco Violinos. A única baixa na equipa orientada por Rúben Amorim é St. Juste, que continua a recuperar de uma lesão no joelho esquerdo e está assim fora do jogo de apresentação aos adeptos.O plantel leonino volta ao trabalho amanhã, na Academia, em mais uma sessão à porta fechada.