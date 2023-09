Sporting sem folgas a pensar na estreia da Liga Europa

O plantel do Sporting não terá qualquer folga esta semana devido à estreia na Liga Europa, na quinta-feira, diante do Sturm Graz. Desta forma, poucas horas após terem batido o Moreirense em Alvalade por 3-0, os jogadores do clube leonino reuniram-se em Alcochete para começarem a preparar a deslocação à Áustria.Como é habitual após os jogos, os titulares só realizaram trabalho de recuperação enquanto os restantes elementos treinaram no relvado, sob as ordens de Rúben Amorim. A única baixa a registar é St. Juste que continua a recuperar de uma lesão no joelho esquerdo. A preparação dos leões prossegue na terça-feira de manhã, com mais uma sessão na Academia, à porta fechada.