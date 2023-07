Sporting soma três vitórias nos escalões de formação

A equipa B e os Sub-19 do Sporting continuam a preparar a nova temporada.Este sábado, a formação secundária, orientada por Filipe Çelikkaya, fez dois jogos diante do Pêro Pinheiro e Sintrense, tendo vencido por 2-0 e 3-0, respetivamente.O primeiro encontro foi disputado de manhã, na Academia, e os golos leoninos foram apontados por Manuel Mendonça e Lucas Anjos. À tarde, no campo do Sintrense, o técnico apostou num onze totalmente diferente e voltou a sair vencedor fruto dos golos de Rodrigo Marquês, André Gonçalves e Samuel Justo.Já a formação de Sub-19, orientada por Pedro Coelho, recebeu os Sub-23 do Estrela da Amadora no campo do Alcochetense. Os tricolores marcaram primeiro e até chegaram a uma vantagem de dois golos, mas os leões deram a volta com Rayhan Momade, Ivanildo Mendes, Telmo Coimbra e Rodrigo Viola a faturarem.