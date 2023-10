Sporting tirou foto de família de 2023/24: leões e leoas juntaram-se... para a posteridade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Making of da foto de família #SportingCP pic.twitter.com/Ga24dcOaaa — Sporting CP (@SportingCP) October 3, 2023

O Sporting publicou ao final da noite desta terça-feira a habitual foto de família do seu futebol profissional sénior, mas desta feita, e numa imagem pouco habitual por esses clubes fora, fez questão de juntar o plantel masculino e feminino.Como comprovam as imagens que ajudam a ilustrar este texto, os plantéis comandados por Rúben Amorim e Mariana Cabral ladearam o presidente Frederico Varandas, que ao centro e sorridente ajudou a colorir uma tarde bem passada. Veja... o making of!