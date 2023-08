Sporting ultima preparação para o Vizela ainda com duas baixas

O Sporting realizou na manhã desta quinta-feira mais uma sessão de treino, tendo em vista a estreia no campeonato, no sábado, diante do Vizela (20h30).Rúben Amorim voltou a não contar com Nuno Santos e St. Juste, ambos entregues ao departamento médico e, presumivelmente, cartas fora do baralho para o embate com os vizelenses. Por outro lado, os leões sublinham, na informação prestada pela comunicação do clube, que "a sessão matinal ficou marcada pela determinação de todo o grupo, que trabalhou sob as ordens do técnico Rúben Amorim focado em conseguir uma vitória no primeiro jogo oficial da época".Esta sexta-feira, pelas 10 horas, à porta fechada, Amorim orienta um derradeiro treino antes do jogo e fará a antevisão às 19 horas, no Auditório Artur Agostinho, em Alvalade.