Sporting vai homenagear Carlos Xavier e Oceano no Estádio Algarve

O Sporting anunciou que vai homenagear Carlos Xavier e Oceano, na terça-feira, na partida com a Real Sociedad, no último jogo que os leões vão realizar no Algarve. Antes do apito inicial, os dois internacionais portugueses vão descer ao relvado para saudarem os adeptos.Os dois internacionais portugueses jogaram no clube basco, entre 1991 e 1994, antes de regressarem a Alvalade.