Sporting vai mudar torniquetes do Estádio de Alvalade

Os torniquetes do Estádio de Alvalade, que se mantêm desde a inauguração do recinto em 2003, vão ser substituídos ao longo desta época. A medida foi anunciada esta quinta-feira por André Bernardo, vice-presidente do clube e administrador da SAD, em editorial no jornal 'Sporting'."Para que tanto os cartões digitais como os físicos possam beneficiar do acesso apenas por aproximação será necessário alterar os torniquetes do estádio, os mesmos que estavam desde origem, já com 20 anos. Vamos substituir todos durante a época 2023/2024, tanto no Estádio como no Pavilhão", explica o dirigente leonino, que destaca as "novidades tecnológicas na Gamebox", tanto na versão digital do cartão de sócio/bilhete de época como no cartão físico, que apresenta duas inovações.A primeira é que "terá um QR Code que permite guardar toda a informação do Cartão/Gamebox de forma a que todos os anos, independentemente de alterações de lugar, o cartão seja sempre o mesmo. A segunda é que estará dotado de tecnologia contactless, permitindo que funcione apenas por aproximação."André Bernardo destaca, neste contexto, que o Sporting é " o primeiro clube em Portugal a disponibilizar o serviço de e-ticketing, que permitirá posteriormente a utilização de tecnologia de NFC, melhorando substancialmente a experiência na entrada do estádio, entre outros benefícios."