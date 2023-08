Sporting vai premiar sócios com 20 anos de Gamebox

O Sporting quer recompensar a lealdade dos seus sócios e, nesse sentido, vai premiar aqueles que nesta temporada cumprem 20 anos de Gamebox, apurouCom efeito, o clube está a organizar um evento, a realizar no dia 9 de setembro, no Hall Vip do Estádio José Alvalade, no qual os elementos dos órgãos sociais dos leões vão homenagear os seus associados que compraram Gamebox nos últimos 20 anos - o que equivale a dizer que têm lugar anual desde que o (novo) estádio foi inaugurado, então a 6 de agosto de 2003.De resto, ao que foi possível saber, o Sporting já está a enviar convites aos sócios para a cerimónia, com a promessa de revelar a breve trecho mais detalhes.