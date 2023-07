Sporting vence E. Amadora em teste de pré-época: Gyökeres estreou-se e Chermiti fez hat trick

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting venceu esta sexta-feira o E. Amadora por 4-1 em teste de pré-temporada, realizado na Academia, em Alcochete, à porta fechada.Os golos do Sporting foram marcados por Chermiti (3) e Jovane (1). Ronaldo fez o do E. Amadora. Gyökeres estreou-se a camisola leonina.Os tricolores foram o primeiro adversário dos leões, seguindo-se esta tarde o Marítimo. Com esta estratégia, Rúben Amorim tem a possibilidade de observar o maior número de jogadores, reduzindo ao mínimo o risco das lesões originadas pelo esforço.