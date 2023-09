Sporting viaja amanhã à tarde

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A curta janela temporal entre os duelos com o Moreirense e o Sturm Graz leva a que o tempo para respirar seja reduzido. Por isso, após o treino de hoje, os leões vão ultimar amanhã de manhã, na Academia, a preparação para o embate com os austríacos, numa sessão com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Segue-se o almoço e depois, à tarde, a comitiva viaja para Graz. Como se percebe, a agenda será preenchida... e não fica por aqui, pois ao início da noite, às 20 horas locais (19 horas em Portugal), Rúben Amorim fará a antevisão à partida.

A este propósito, refira-se que a viagem de regresso a Lisboa está prevista para sexta-feira de manhã. À tarde, o grupo volta a treinar na Academia, a pensar na receção de segunda-feira ao Rio Ave.