Sporting viaja ao final da tarde para o Algarve

Os jogos de ontem marcaram o final da primeira fase da pré-temporada do Sporting, que se iniciou no passado dia 2 de julho, com os habituais testes médicos na Academia. Entretanto, chegaram os internacionais que tiveram mais tempo de descanso e aterrou o primeiro reforço (Gyökeres).

É nestas condições que os leões partem hoje para o Algarve e não são esperadas muitas novidades na convocatória. O grupo de trabalho reúne-se hoje após o almoço na Academia, e ao final da tarde viaja para Lagos, com o Hotel Cascade como quartel-general.

Naturalmente, o principal objetivo de Rúben Amorim nesta fase é continuar a testar os diferentes desenhos táticos, aumentar os índices físicos do grupo e, acima de tudo, fazer a derradeira observação aos jovens, como João Muniz ou Afonso Moreira. Pelo meio há a registar quatro testes: Farense e Genk (19 de julho); Portimonense e Real Sociedad (25 de julho).