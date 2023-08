Sporting volta a negar qualquer interesse em Damsgaard

Damsgaard não vai ser jogador do Sporting, uma informação já avançada pore confirmada por fonte oficial do clube de Alvalade que nega qualquer interesse no extremo do Brentford. Os dirigentes leoninos consideram que esta tentativa de colocar o nórdico no radar do Sporting não passa de uma tentativa de valorizar o jogador a poucas horas do fecho do mercado.O plantel dos leões ainda pode receber mais um extremo caso surja um boa oportunidade de negócio, mas não será Damsgaard pois nunca esteve nos planos de Rúben Amorim.