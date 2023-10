Sporting volta a treinar com 7 internacionais no relvado: saiba quem são os três ausentes

O Sporting continua a preparar a visita ao José Gomes, na Amadora, onde sábado defronta o Olivais e Moscavide em jogo da 3ª ronda da Taça de Portugal: na sessão matinal desta quinta-feira, Rúben Amorim viu o grupo reforçado com 5 internacionais, depois de nas véspera já ter contado com os sub-21 portugueses Eduardo Quaresma e Dário Essugo.Assim, as novidades foram as reintegrações do guarda-redes Franco Israel, recém-chegado do Uruguai, do central Gonçalo Inácio, do médio dinamarquês Hjulamand, do extremo Genu Catamo, que esteve ao serviço de Moçambique, além de Rodrigo Ribeiro, avançado que foi aos sub-19 de Portugal e que ontem se exercitou junto da equipa B.Quem falta? Diomande, Morita e Gyökeres. Por esta ordem, e segundo informação recolhida, o central será o último a chegar - amanhã -, enquanto o avançado sueco deve aterrar ainda hoje em Lisboa. Já o médio, que viajou desde o Japão, foi a Alcochete, mas ficou no ginásio, onde fez recuperação e trabalho específico.Para suprir ausências, Amorim chamou o guardião Diogo Pinto, o central Chico Lamba, assim como os médios Alexandre Brito e Marco Cruz.Sexta-feira é dia de novo apronto matinal (10h00) em Alcochete, antes da conferência de imprensa de antevisão ao duelo da prova-rainha: essa acontece às 14h00, no Auditório Artur Agostinho, no José Alvalade.