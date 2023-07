Sporting volta aos treinos ainda sem St. Juste e Nuno Santos

Depois da vitória (3-0) sobre o Villarreal, no Troféu Cinco Violinos, o Sporting voltou esta segunda-feira aos treinos na Academia, sendo que os jogadores mais utilizados diante do submarino amarelo ficaram remetidos a trabalho de recuperação, enquanto Rúben Amorim orientou uma sessão de treinos com os restantes futebolistas.Além disso, segundo informações do clube de Alvalade, os únicos ausentes no treino matinal acabaram por ser Jeremiah St. Juste, a recuperar de uma lesão no joelho esquerdo, e Nuno Santos, de fora com mialgia, ambos entregues ao departamento médico.O plantel dos verdes e brancos irá folgar esta terça-feira, regressando ao trabalho na ala profissional na quarta-feira, às 10h00, à porta fechada.