Sporting volta aos treinos com Diomande e Quaresma integrados

Depois de um dia de folga gozado na sexta-feira, o Sporting regressou este sábado aos treinos na unidade hoteleira em Lagos, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Numa sessão que contou com a presença especial de jovens jogadores - cerca de 40 elementos - de escolas de futebol do Algarve, entre as quais Odiáxere e Esperança de Lagos, Jeremiah St. Juste foi o único ausente dos trabalhos, ficando remetido a tratamento à lesão no joelho esquerdo no ginásio.

Por sua vez, Amorim contou com os restantes jogadores, entre eles Eduardo Quaresma, que havia sofrido um traumatismo na perna esquerda contra o Genk, e Diomande, ausente na maioria das sessões de trabalho na primeira semana de estágio devido a síndrome febril.

O plantel continua a preparação no estágio no Algarve, tendo particulares agendados para terça-feira contra Portimonense (à porta fechada de manhã) e Real Sociedad, no Estádio do Algarve.