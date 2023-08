Sporting volta aos treinos com Nuno Santos a 100% e Daniel Bragança condicionado

Depois de um dia de folga, o Sporting regressou esta terça-feira ao trabalho, confirmando-se a reintegração de Nuno Santos, cenário que Record antecipou : o ala esquerdo está recuperado de limitações de ordem muscular, tendo treinado "sem limitações", informaram os leões em nota oficial, publicada no seu site.Ainda assim, nem tudo foram boas notícias para Rúben Amorim, que viu o médio Daniel Bragança realizar treino condicionado, após ter sofrido uma pancada na cabeça no último sábado, na receção ao Vizela, que o obrigou a ser substituído ao intervalo.Entregue ao departamento clínico continua entregue o central St. Juste, a contas com uma lesão no joelho esquerdo, ainda por esclarecer.Os leões trabalham novamente amanhã, outra vez em Alcochete e com arranque marcado para as 10h00. Na sexta-feira rumam a Rio Maior para defrontarem o Casa Pia na 2ª jornada da Liga (20h15).