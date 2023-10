Sportinguistas reagem à vitória no Bessa: «Espalhámos magia»

ouviu conhecidos adeptos do Sporting após a vitória frente ao Boavista (0-2), no Bessa, na 9.ª jornada da Liga Betclic."Num campo extremamente difícil, acho que o Sporting espalhou magia, com alguma sorte que só os vencedores conseguem (e merecem) ter do seu lado. Fomos melhores e penso que o resultado traduz isso mesmo.""Um excelente jogo, com duas equipas a jogarem para ganhar. Na 1.ª parte as defesas superiorizaram-se, mas uma jogada bem desenhada valeu o golo ao Catamo ao segundo poste. Depois a qualidade do Pote fez a diferença. Vitória justíssima.""Domínio absoluto do Sporting na 1.ª parte. Esteve sempre mais perto da baliza do Boavista e marcou um excelente golo. Esperava-se a reação, mas o Sporting conseguiu sacudir essa pressão e fez mais um golo de belo efeito. Foi a melhor equipa."