St. Juste apresentou-se na Academia com um penso no joelho esquerdo e dificuldades em andar

Edwards, Dário e St. Juste pic.twitter.com/ILOC9AmUoY — Sporting CP Adeptos (@Sporting_CPAdep) July 2, 2023

Regresso do Sporting aos treinos Regresso do Sporting aos treinos

A carregar o vídeo ...

Jeremiah St. Juste apresentou-se esta manhã na Academia Cristiano Ronaldo com um penso no joelho esquerdo e dificuldades em andar. Fonte oficial do Sporting, contactada pelo nosso jornal, garante que o central, de 26 anos, não foi operado, ao contrário do que poderia sugerir o uso do referido penso, que está a suscitar especulação em torno desse cenário.O momento da chegada de St. Juste a Alcochete foi captado pelos meios do Sporting e partilhado na conta oficial do clube no Instagram, tendo posteriormente sido retirado. As imagens, porém, continuam a circular nas redes sociais, nomeadamente em contas ligadas a adeptos dos leões, como se pode constatar na ligação abaixo.O curto vídeo mostra St. Juste a coxear na entrada para a ala profissional da Academia, acompanhado por Marcus Edwards e Dário Essugo.O jogador está lesionado e vai começar a época no boletim clínico, comonoticiou em exclusivo na sua edição de sexta-feira. 'Jer' terminou a época passada lesionado na coxa esquerda, depois de ter rasgado o músculo num sprint no final da primeira parte do jogo com a Juventus, a 13 de abril. "Se não tivesse tantas lesões não o teríamos no Sporting", admitiu então Rúben Amorim, que não voltou a recorrer ao camisola 3, até ao final da época, até para não correr riscos de uma recaída.Segundoapurou, St. Juste foi seguido pela Unidade de Performance e pela direção clínica durante as férias, pelo facto de ser um atleta naturalmente propenso a lesões, tendo realizado um trabalho de recondicionamento físico. O holandês voltou à Academia no início da semana passada e tem vindo a manter esse plano de tratamento e treino específico que vai prolongar-se na primeira fase da pré-temporada e até estar completamente restabelecido da lesão.As imagens captadas este domingo, no regresso do Sporting aos treinos para a nova época, confirmam a informação avançada em exclusivo pelo nosso jornal e os problemas físicos de St. Juste que, nesta altura, condicionam até a própria locomoção do defesa.