St. Juste de regresso aos treinos do Sporting no arranque da preparação para a Atalanta

O Sporting deu esta segunda-feira o pontapé de saída na preparação para a receção à Atalanta, na quinta-feira, da 2ª jornada da Liga Europa, e já contou com St. Juste,O central, de 26 anos, foi reintegrado nos trabalhos depois de uma ausência prolongada, devido a lesão no joelho esquerdo. No entanto, não deverá ser opção para o embate com os italianos - nem para o jogo com o Arouca, no domingo - uma vez que está há mais de cinco meses parado. Recorde-se que alinhou pela última vez no Sporting no embate com a Juventus (0-1), em Turim, a 13 de abril.Em sentido inverso, Coates não treinou, consequência de uma lesão muscular sofrida diante do Farense que o vai impedir de ser opção para os jogos com a Atalanta e o Arouca.A este propósito, sublinhe-se que Rúben Amorim chamou três jovens da formação: o guardião Diogo Pinto e os médios-ofensivos Lucas Dias e Tiago Ferreira.O Sporting volta a meter mãos ao trabalho na manhã desta terça-feira, numa sessão à porta fechada.