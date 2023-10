St. Juste de volta passados 191 dias

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tal como Record avançara, St. Juste teve finalmente o tão aguardado regresso à competição na visita ao Olivais e Moscavide, num jogo em que o central de 27 anos – bem recentes – viveu um turbilhão de emoções. Obrigado a um desgaste extra devido à desvantagem no marcador, o holandês deu uma resposta positiva a Amorim, sempre de olho no seu pupilo.

Desde logo, há que lembrar que ‘Jer’ já não alinhava há 191 dias, mais concretamente desde que sentiu uma dor muscular na visita à Juventus, ainda a 13 de abril. Desta feita, foi aposta titular e, mesmo sem qualquer tipo de proteção no joelho esquerdo, recentemente afetado por outra lesão, St. Juste completou quase a totalidade do tempo na Reboleira.





Em constante comunicação com Neto, o central mereceu um forte abraço do capitão antes do apito inicial e foi dando indicações ao banco sobre o estado físico. Aos 63’, Amorim questionou-o sobre a sua condição, mas o sinal positivo não coibiu o técnico de substituir o central aos 80’ por Gonçalo Inácio. Para os aplausos da noite e um regresso feliz à competição.