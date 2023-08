St. Juste é a única baixa por lesão para a visita do Sporting ao Sp. Braga

O plantel do Sporting retomou ontem os trabalhos tendo em vista o jogo com o Sp. Braga, no domingo (20h30), e o único ausente é St. Juste que continua a recuperar de uma lesão no joelho esquerdo. Rúben Amorim hoje, às 10h30, orientará nova sessão de treino à porta fechada, em Alcochete.No final do jogo com o Famalicão, como é habitual, os sportinguistas foram convidados a escolher o homem do jogo e, sem surpresa, a maioria votou em Paulinho que marcou o único golo do encontro. Ontem, no regresso ao trabalho, o avançado recebeu a distinção na Academia.