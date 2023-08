St. Juste e Nuno Santos de fora no regresso do Sporting ao trabalho

Depois de um dia de folga, o Sporting voltou aos treinos na manhã desta quarta-feira, com Rúben Amorim a orientar uma sessão de trabalhos na ala profissional da Academia, a qual ainda não contou com Jeremiah St. Juste e Nuno Santos. De acordo com o clube de Alvalade, ambos ficaram remetidos ao departamento médico, sendo que o central holandês recupera de uma lesão no joelho esquerdo, enquanto o ala esquerdo está a contas com problemas musculares.O Sporting prepara assim o último particular desta pré-temporada, agendado para sábado diante do Everton. O plantel às ordens de Amorim volta a treinar esta quinta-feira de manhã, à porta fechada, na Academia, tendo em vista o encontro contra os toffees.