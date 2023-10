St. Juste e Trincão ainda de fora na preparação do Sporting

A manhã deste domingo reservou um jogo-treino entre a equipa principal e os 'bês' do Sporting (4-1) , com o grande aperitivo a ser a hipótese de ficar registado o regresso de St. Juste à competição, ainda que de forma 'não oficial'. A verdade é que, ao contrário do que era expectável, e até chegou a ser perspetivado por Rúben Amorim, o central de 26 anos não somou qualquer minuto frente à formação secundária."Está cada vez mais próximo. Vamos ter uma paragem para as seleções agora onde podemos, tendo um jogo com a equipa B, dar-lhe alguns minutos e ver as sensações que ele teve. De acordo com as cargas, vamos tentar ver como ele pode crescer nesse sentido", havia referido o treinador de 38 anos, recentemente, acerca da situação clínica do holandês, que recuperou de uma lesão no joelho esquerdo e foi entretanto integrado em pleno nos treinos da equipa principal. Ainda assim, tal cenário não possibilitou que 'Jer' fosse opção diante da equipa B, segundo informações publicadas pelo clube de Alvalade.Além de St. Juste, também Trincão, a contas com problemas numa perna, não foi opção no jogo-treino deste domingo. Por sua vez, Afonso Moreira voltou à ação, ainda que ao serviço dos 'bês', ao passo que João Muniz, também a recuperar de lesão, não constou nos eleitos para o jogo-treino anunciados pelos verdes e brancos.