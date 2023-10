St. Juste e Trincão convocados para o jogo com o Olivais e Moscavide

Rúben Amorim anunciou que St. Juste faz parte da lista de convocados para o jogo com o Olivais e Moscavide. O mesmo sucede com Trincão."Jer e Trincão estão aptos e convocados, poderão ser utilizados amanhã", disse na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.O treinador do Sporting prometeu apresentar uma equipa forte e com ambição. "Ainda não vencemos [a Taça]. Relembrar que no ano passado ficamos pelo caminho com o Varzim. O Olivais e Moscavide está mais abaixo em termos de divisão, mas é lembrar isso. Queremos vencer a prova mas vamos passo a passo Temos um novo ciclo de jogos. Queremos ganhar a prova, não porque nunca ganhámos - porque também queremos ganhar o campeonato -, mas é um momento importante na carreira dos jogadores, este grupo não viveu isso, nem sequer ir a uma final. É esse o objetivo", disse.