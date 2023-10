St. Juste lança pista nas redes sociais para o regresso à ação pelo Sporting

O embate deste sábado entre o Sporting e o Olivais e Moscavide, da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, será particularmente especial para St. Juste. O central não só reintegrou as convocatórias dos leões, como deve ter entrada direta no onze escalado por Rúben Amorim,. E nas redes sociais lançou desde já uma pista... para o que aí vem.Com efeito, através da sua conta de Instagram, o holandês, de 27 anos, partilhou uma foto sua com a listada verde e branca com uma legenda cheia de motivação: "Let's go [Vamos]", escreveu.St. Juste, recorde-se, não é utilizado há mais de seis meses, então a 13 de abril, diante da Juventus. Nesse duelo da Liga Europa, em Turim, saiu lesionado ao intervalo, com um problema na coxa esquerda, e à partida para a pré-época de 2023/24 apresentou-se na Academia com nova mazela, desta feita no joelho esquerdo. Mas tudo está para trás das costas e vai, por fim, voltar à ação.