St. Juste mais perto do regresso em pleno: «Trabalhei no duro para isto»

Quando nos aproximamos cada vez mais de nova pausa internacional para os compromissos de seleções, uma fase em que Rúben Amorim poderá trabalhar melhor certos aspetos com o plantel do Sporting na Academia, Jeremiah St. Juste continua a evoluir de forma positiva e, numa mensagem partilhada com os adeptos, louvou este momento na sua carreira.Ora, o central de 26 anos foi uma baixa no lote de opções de Amorim desde a fase inicial da pré-temporada, uma vez que regressou de férias à Academia com uma lesão no joelho esquerdo, e acabou por estar entregue a ginásio e recuperação sempre sob o olhar atento do departamento médico. Concluído tal processo de recuperação, o jogador holandês voltou recentemente ao trabalho de campo, na ala profissional da Academia, mas ainda procura os índices físicos ideais de forma a ser um dos eleitos do técnico de 38 anos.Para já, St. Juste vai treinando de forma integrada com o plantel, sempre de olho na oportunidade de voltar à competição, um cenário que, tal comojá noticiou, poderá suceder na janela de oportunidade frente ao Olivais e Moscavide, na Taça de Portugal, a 21 de outubro.Nesse sentido, nas redes sociais, 'Jer' publicou uma mensagem de otimismo. "Trabalhei no duro para isto...", assumiu o central holandês, ilustrando com uma fotografia no treino a publicação que mereceu reações por parte de vários companheiros."O meu irmão", escreveu Jovane, atualmente cedido pelo Sporting à Salernitana, enquanto Diomande foi conciso: "Justin." Por sua vez, Fatawu apontou que St. Juste "tem isto controlado", ao passo que Morita também reagiu, à imagem de Arthur, ex-jogador dos leões e atualmente no Cruzeiro. "Ele está de volta!", frisou o brasileiro.