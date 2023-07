St. Juste: o desabafo nas redes e a inspiração em Kobe

“Ah, não viu...?” Foi com esta curta pergunta, em jeito de desabafo, que Jeremiah St. Juste legendou as imagens que publicou ontem na sua conta na rede social Instagram, e que pode ver acima. O defesa holandês fez questão de mostrar várias etapas da preparação que realizou em casa, em dia de folga do plantel, de diferentes exercícios de reforço muscular, dentro do plano que tem vindo a cumprir.

Além das fotografias, ‘Jer’ partilhou um vídeo do malogrado basquetebolista Kobe Bryant, a quem foi buscar inspiração para tentar ultrapassar o momento difícil, naquela que é já a terceira época consecutiva marcada por problemas físicos. “Aqueles dias em que acordas cedo e trabalhas arduamente; aqueles dias em que ficas acordado até tarde e trabalhas arduamente; aqueles dias em que não te apetece trabalhar porque estás demasiado cansado e não queres fazer um esforço, mas acabas por fazer – o sonho, na verdade, é isso. É esse o sonho. Não é o destino que importa, é a caminhada”, ouve-se Kobe Bryant dizer, no excerto que St. Juste citou nas redes sociais.

Alguns companheiros de equipa, como Marcus Edwards, Morita ou Jovane, reagiram com sinais de incentivo. Um dos amigos do holandês utilizou mesmo uma... ampulheta, sinal de que o regresso pode estar para breve.