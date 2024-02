St. Juste regressa aos convocados do Sporting para o jogo com o Young Boys

Rúben Amorim revelou esta quarta-feira que St. Juste está de regresso aos convocados para o encontro com Young Boys, a contar para a 2.ª mão do playoff da Liga Europa."O St. Juste está convocado, vamos ver amanhã, depende do que o jogo pedir. Mas poderá entrar amanhã", afirmou o treinador do Sporting nado duelo com o formação suíça.