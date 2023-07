St. Juste trabalha em casa para recuperar a forma

Em dia de folga atribuído por Rúben Amorim ao plantel, St. Juste continua ligado à ficha. O central partilhou nas suas redes sociais imagens a trabalhar em casa, numa sessão de pesos e piscina.Como Record revelou a 30 de junho, o holandês está lesionado, tendo até aparecido no início dos trabalhos do Sporting com um penso no joelho esquerdo. Desde então limita-se a fazer ginásio na ala profissional da Academia