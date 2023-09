O Sturm Graz abriu a venda de bilhetes a todos os adeptos que desejem assistir ao jogo com o Sporting, agendado para quinta-feira, às 20h00, na cidade austríaca. A compra pode ser feita no site e nas lojas oficiais do clube e o preço dos ingressos varia entre os 18 € e os 51 €.O jogo será disputado na Merkur Arena, um recinto desportivo com capacidade para pouco mais de 15 mil espectadores.