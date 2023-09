Sturm Graz tem dois lesionados e Javier Serrano não defronta Sporting... por picada de abelha

No que ao boletim clínico do Sturm Graz diz respeito, Christian Ilzer, técnico dos austríacos, não pode contar com dois jogadores, revelam os meios locais em notícias veiculadas esta quarta-feira.Além do avançado norueguês Seedy Jatta, que recupera de uma lesão muscular, o médio espanhol Javier Serrano está fora do encontro diante do Sporting, no seu caso devido... a uma reação alérgica, consequência de uma picada de abelha.Sturm Graz e Sporting defrontam-se quinta-feira a partir das 20h00, na Merkur Arena.